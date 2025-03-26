Охранную зону установили для памятника природы «Дуб-долгожитель» в Красногорске

Одна из самых маленьких особо охраняемых природных территорий Московской области находится в Красногорске. Для памятника природы «Дуб-долгожитель» установили охранную зону площадью 0,045 гектара.

Дереву, которому удалось выжить в плотной застройке, не менее 280 лет. Оно старше Красногорска почти в два раза.

«Даже если вблизи дуба проложить еще одну пешеходную дорожку, это может нарушить почвенную и гидрологическую среду ризосферы памятника», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Специалисты провели обследование и выяснили, что черешчатый дуб высотой около 25 метров находится в хорошем состоянии, несмотря на возраст.

Жителей и гостей города просят как можно бережнее относиться к дереву-долгожителю.