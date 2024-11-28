Охранную зону болота Кольчиха в Красногорске поставили на кадастр

Границы памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха» нанесли на кадастровую карту Подмосковья. Особо охраняемая природная территория расположена в городском округе Красногорск и включает земли Опалихского участкового лесничества.

Площадь охранной зоны составляет 15 гектаров. Это смешанные леса, болота, луговые комплексы.

В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья рассказали, что в границах памятника природы обитает пустельга, растут редкие пальчатокоренник Фукса, лютик длиннолистный, земляника мускусная, синюха голубая, волчеягодник и колокольчик.

Теперь жителям легче узнать о разрешенных и запрещенных видах деятельности на том или ином участке, ориентируясь на кадастровую карту. Экологи также надеются, что это приведет к снижению антропогенного воздействия на природный комплекс.