Охранную лесопарковую зону создадут в Зарайске

Мособлдума утвердила проект создания зеленого пояса в Зарайске. Это лесопарковая зона площадью 12 тысяч гектаров, которую возьмут под охрану государства.

Инициатором создания зеленого пояса в Зарайске выступил Комитет лесного хозяйства Московской области. Общественная палата региона провела слушания, которые прошли в три этапа. В итоге идею одобрили.

Лесопарковый зеленый пояс создадут на площади 12 тысяч гектаров. На территории запретят использовать токсичные химические препараты, пестициды и радиоактивные вещества, размещать отходы I–III классов опасности и объекты, оказывающие негативное воздействие на природу. В зеленой зоне запретят строительство и разработку полезных ископаемых, животноводческие фермы и скотомогильники. Размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений также станет невозможным.

Границы зеленого пояса определят в правительстве Подмосковья в течение 180 дней.