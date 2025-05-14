Охранное обязательство на церковь Николая Чудотворца утвердили в Балашихе

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство для церкви Николая Чудотворца в усадьбе, расположенной в селе Новый Милет в округе Балашиха. Исторический храм был построен в 1902–1904 годах.

Никольская церковь была возведена по проекту архитектора Н. Мусе на средства купца С. И. Орлова, владевшего в этих местах красильной мастерской. Землю под строительство пожертвовала княгиня Ухтомская в память о своем супруге.

Храм всегда славился великолепной акустикой и роскошным интерьером — только стоимость иконостаса составляла 10% от всех строительных расходов.

В 1930-х годах храм закрыли, здание использовали как склад, а в военные годы там производили полевые кухни и танковые цистерны. Позже в бывшем храме размещались кинотеатр и спортивный зал. Лишь в 1993 году здание вернули верующим.

Утвержденное охранное обязательство устанавливает строгие требования к сохранению и восстановлению памятника архитектуры, включая сроки и перечень необходимых реставрационных работ.