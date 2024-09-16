Охранное обязательство на церковь Казанской иконы Божией Матери утвердили в Ступине

Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило охранное обязательство собственника объекта регионального значения церкви Казанской иконы Божией Матери. Ее построили в 1745 году в селе Суково, в городской округе Ступино.

Храм, построенный по типу «восьмерик на четверике», дополнен колокольней со шпилем. Главный престол посвятили преподобному Андрею Критскому, а южный придел освятили в честь Казанской иконы Божией Матери.

В разные годы, кроме Григоровых и Кропотовых, усадьбой Суково владели Львовы, Игумновы, Дутовы, Ковригины.

Охранное обязательство поможет сохранить исторический объект. В нем прописаны требования по его уходу и использованию, а также четкие сроки и необходимые работы по его реставрации.

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