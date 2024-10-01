Охранное обязательство на Покровскую церковь в селе Авдулово-1 утвердили в Ступине

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника Покровской церкви 1762 года постройки в селе Авдулово-1 в Ступине. Здание признано охраняемым объектом регионального значения.

Как пояснили в ведомстве, церковь закрыли в конце 1930-х годов, а в 1993 году ее возвратили верующим. Храм состоит из бесстолпного двусветного четверика со скошенными углами на фасаде, с высоким каменным сводом, который поддерживает квадратный ярусный барабан с куполом.

Охранное обязательство включает в себя требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения реставрации.

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