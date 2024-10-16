Охранное обязательство на Главный дом городской усадьбы утвердили в Коломне

Главное управление культурного наследия Московской области установило требования к сохранению, содержанию и использованию охраняемого объекта регионального значения. Главный дом городской усадьбы построили во второй половине XIX века в Коломне.

Как пояснили в ведомстве, в усадьбе располагается главный дом с воротами и калиткой, жилой флигель и сарай, который раньше использовался под конюшню.

Первый этаж дома кирпичный, а второй деревянный. В здании сохранилась оригинальная планировка — поперечная стена разделяет дом на две неравные части, которые никак не сообщаются друг с другом.

Охранное обязательство устанавливает требования к процедурам необходимых для сохранения объекта культурного наследия.

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