Почти половину территории Подмосковья занимают леса. Специалисты трудятся круглый год, чтобы содержать эти территории в порядке. О том, как устроена эта работа и как ее будут развивать в будущем, в интервью 360.ru рассказал председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов.

«Охрана лесов — это абсолютный приоритет в нашей работе. В этом году мы продолжили модернизацию нашей четырехуровневой системы мониторинга. Это авиа- и наземное патрулирование, спутники, а также наши видеокомплексы. Мы развиваем то, что дает результат», — сказал Агулов.

Видеомониторинг стал одним из самых эффективных способов в борьбе с лесными пожарами. Некоторые камеры оснащены нейросетью, которая значительно облегчила работу диспетчеров. В результате время реагирования на возгорания сократилось до 47 минут.

Вторая важная часть работы Комлесхоза — это защита лесов. Для этого там проводят санитарно-оздоровительные мероприятия — убирают поврежденные и сухие деревья. Кроме того, территории засаживают новыми растениями. Для этого в регионе проводят тематические акции: «Лес будущего», «День в лесу» и другие. Всего в этом году в них приняли участие 170 тысяч человек.

Для оберегания природы специалисты также регулярно проводят рейды. Так, в преддверии Нового года инспекторы с особым вниманием следят за тем, чтобы жители не вырубали ели там, где это делать нельзя.

В 2025 году комитет продолжит уделять большое внимание противопожарной безопасности, создавать условия для эффективной работы пожарных, а также содержать лес в чистоте и порядке.