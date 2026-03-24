Жителям Подмосковья напомнили об оформлении охотничьего билета на «Доброделе»

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила, что теперь охотничий билет можно оформить через мобильное приложение «Добродел». Для этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги», затем выбрать «Все услуги», «Документы» и «Выдача охотничьих билетов».

Чтобы получить охотничий билет, нужно соответствовать нескольким требованиям: возраст старше 16 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории Подмосковья, отсутствие судимости и уведомление о прохождении тестирования на знание охотничьего минимума.

Для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя. Если нужен бумажный билет, то необходимо выбрать соответствующий тип документа в заявлении и указать отделение МФЦ для получения.

В Мингосуправления отметили, что заявители, которые впервые оформляют охотничий билет, а также те, чей билет был аннулирован по судебному решению, обязаны пройти тестирование на знание охотничьего минимума. Записаться на тестирование можно тоже онлайн — просто выбрать соответствующую цель обращения в карточке услуги.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации), а скачать приложение можно по ссылке.