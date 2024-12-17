Огуречное варенье из Луховиц победило на всероссийском конкурсе сувениров

Подмосковное варенье из огурцов победило во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Продукцию торговой марки «ТМ Огуречная столица» из Луховиц признали лучшей в номинации «Гастрономический сувенир» со средней ценовой категорией. В ведомстве отметили, что всего в конкурсе участвовало около 800 производителей сувенирной продукции России.

На стенде подмосковского хозяйства представили не только варенье из огурцов, но и мармелад, зефир, а также пряники.