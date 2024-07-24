Ограждения восстановили еще на 11 участках дорог в Подмосковье

Представители «Мосавтодора» восстановили поврежденные ограждения на 11 участках дорог в девяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы выполнили на Быковском шоссе в Малаховке, на улице Советской Конституции в Ногинске, на Центральной улице в Балашихе, на улице Горячева в поселке Удельная, на Туполевском шоссе в Жуковском, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Центральной улице в Щелкове, на Московской улице в Истре, а также на 70-м и 61-м километре Каширского шоссе в Домодедове.

В ведомстве отметили, что перильные ограждения монтируют на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов автомобилей с дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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