Ограждения вдоль ж/д путей установят в 19 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:58 Ограждения вдоль ж/д путей установят в 19 округах Подмосковья

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Повышать безопасность на железной дороге продолжают в Подмосковье. За год вдоль путей установят еще два километра ограждений, из них 500 метров — железобетонных.

«В прошлом году обустроили больше четырех километров ограждений вдоль железнодорожных путей, благодаря чему удалось ликвидировать 364 „опасных тропы“ и снизить количество смертельных случаев на этих участках на 32%. В этом году работа будет продолжена», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

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Наибольший объем работ проведут в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном. Здесь появится в общей сложности 700 метров ограждений.

С начала 2024 года на железнодорожных объектах в Подмосковье погибло уже 39 человек, которые переходили через пути в неположенных местах. Поэтому устройство ограждений продолжится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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