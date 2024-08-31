Ограждения вдоль проезжей части на улице Чехова обновили в Лосино-Петровском

Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных автодорогах в десяти городских округах Подмосковья. В Лосино-Петровском городском округе провели работы на улице Чехова.

Работы были проведены на ключевых участках, включая Туполевское шоссе в Жуковском, Космольский проспект в Люберцах, улицы Московскую в Долгопрудном и Советскую в Талдоме, проспект Мира во Фрязине, Волковское шоссе в Мытищах, Старосимферопольское шоссе в деревне Кулаково округа Чехов и Можайское шоссе в селе Дубки Одинцовского округа. Кроме того, обновлены ограждения на улице Советской в поселке Нахабино округа Красногорск.

Пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть, что снижает риск аварий. Тросовые ограждения помогают разделить транспортные потоки, а барьерные конструкции уменьшают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети осуществляется еженедельно, при этом особое внимание уделяется всем элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Работы по ремонту и установке ограждений направлены на повышение безопасности как водителей, так и пешеходов.

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