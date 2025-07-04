Ограждения установили у пешеходных переходов в Дубне

Около 1,5 километра ограждений установили перед пешеходными переходами вблизи образовательных учреждений в Дубне. Работы провели по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Члены комиссии определили места, где ограждения прогнили или не были установлены. По нормативам заборы должны стоять у каждого пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения вдоль дороги по 50 метров с каждой стороны. Важная мера гарантирует, что участники дорожного движения не будут пересекать проезжую часть в неположенном месте.

Первые работы прошли у 12 переходов рядом с детскими садами, школами и колледжами.

«Мы в городе уделяем много внимания безопасности наших детей. Регулярно сотрудники ГАИ проводят встречи с воспитанниками детских садов и школьниками. Мы тоже отвечаем за безопасность на дорогах, уже установили лазерные пешеходные переходы у образовательных учреждений, сейчас обновили ограждения», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.