Ограждения установили на пути к железнодорожной станции Дедовск в Истре

Администрация муниципального округа Истра продолжает ликвидировать несанкционированные проходы через железнодорожную инфраструктуру, которые несут опасность для населения. Новый забор появился, чтобы предотвратить безбилетный проезд и повысить безопасность, ведь до этого проходом пользовались подростки и рисковали своей жизнью, залезая на платформу.

Работы проводились на основании заключенного муниципального контракта. Их завершили в кратчайшие сроки, поэтому уже в начале этой неделе объект был полностью готов.

В прошлом году на станции Дедовск смонтировали 100 метров железобетонного ограждения, а в этом его продлили еще на 100 метров. Причина та же — стихийный переход, ликвидированный с помощью нового ограждения, представлял повышенную опасность травматизма для местных жителей и пассажиров.