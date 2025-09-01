Ограждения отремонтировали на дорогах еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные ограждения на дорогах в семи округах Подмосковья. Работы провели в Ногинске, Реутове, Долгопрудном и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, специалисты восстановили тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Работы прошли на улице Советской Конституции в Ногинске, Носовихинском шоссе в Реутове, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Полосухина в Можайске, а также на улице Карла Маркса в поселке Красково, на Ильинской улице в селе Марфино и на 35-м километре Каширского шоссе в селе Ям.

Работы провели для повышения безопасности и снижения риска ДТП.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в министерстве.