Ограждения отремонтировали еще на 7 дорогах в 6 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические ограждения на семи региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве пояснили, что ограждения устанавливают для повышения безопасности и снижения риска ДТП. Пешеходные ограждения предотвращают выход людей на проезжую часть и заезд транспорта на тротуары, а тросовые разделяют транспортные потоки. Барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Работы провели на Егорьевском шоссе в Малаховке, на улице Текстилей в Ногинске, на Центральной улице в Щелково, на улице Чернышевского в Серпухове, на Носовихинском шоссе в Салтыковке, а также на Лихачевском проезде и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Состояние дорог контролируют в Подмосковье еженедельно. При необходимости специалисты выполняют ремонт, уделяя внимание покрытиям, ограждениям, светофорам и знакам.