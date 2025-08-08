Ограждения обустроили еще на 222 участках дорог в Подмосковье

Ограждения установили еще на 222 участках региональных дорог в Подмосковье. Их общая протяженность составила 57 километров, рассказали в областном Минтрансе.

Ограждения установили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В первую очередь их разместили на интенсивных шоссе и подъездных дорогах.

«Это позволит снизить вероятность ДТП — встречных столкновений, выездов за пределы проезжей части и наездов на пешеходов. До конца года дорожники обустроят еще порядка 10 километров ограждений», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Трассовые ограждения установили на 29 участках дорог, в том числе на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, Егорьевском шоссе в Люберцах и Раменском, Волоколамском шоссе в Красногорске и Истре, Каширском шоссе в Ленинском округе.

Металлические заборы появились в 168 местах, в том числе на улице Наркомвод в Жуковском, улице Комсомольской в Чехове, улице Полевой во Фрязине, улице Дзержинского в Орехово-Зуеве.

Пешеходные ограды разместили на 25 участках. Например, на улице Победы в Клину, Комсомольском проспекте в Люберцах, Наро-Фоминском шоссе и улице Володарского в Наро-Фоминске.