Ограждения начали монтировать на крыше многоквартиного дома в Серебряных Прудах

Работы проводятся в пятиэтажном кирпичном доме, построенном более 40 лет назад, в 1981 году. За годы эксплуатации кровля здания пришла в неудовлетворительное состояние, требующее комплексного обновления. Подрядчики выполнили полный демонтаж старого кровельного покрытия, представлявшего угрозу протечек и теплопотерь, и произвели утепление перекрытий современными плитами минеральной ваты. Также был проведен локальный ремонт поврежденных плит перекрытия. В рамках масштабного проекта также была полностью обновлена система наружного водостока.

Кроме того, проведен ремонт вентиляционных шахт, выходов на крышу и парапетов, обеспечивающих безопасность эксплуатации кровли и поддержание оптимального микроклимата в помещениях дома. На текущий момент строители завершают работы по герметизации примыканий к инженерным коммуникациям. Также ведется монтаж кровельного ограждения, обеспечивающего безопасность проведения работ по обслуживанию и ремонту крыши в будущем. Общая готовность объекта достигает 95%.