Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора привели в порядок тросовые, пешеходные и барьерные ограждения на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Работы выполнили в рамках летнего содержания дорог.

Ремонт провели на Комсомольском проспекте в Люберцах, 1-й Советской улице в Долгопрудном, улице Мира в Мытищах, улице Нижняя Слободка в микрорайоне Зеленый Городок в Пушкино, улице Гагарина в Дедовске, Октябрьском проспекте в Подольске. В Домодедове работы прошли на проспекте 1 Мая в микрорайоне Востряково и 57-м километре Каширского шоссе.

Тросовые конструкции устанавливают по центру дороги для разделения встречных потоков. Барьерные ограждения размещают вдоль проезжей части, чтобы снизить риск съезда автомобилей, а также между полосами на многополосных участках. Пешеходные конструкции используют там, где необходимо предотвратить выход людей на проезжую часть.