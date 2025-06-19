Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Поврежденных ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Химках, Солнечногорске, Королеве, Ступине и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали более 50 тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, рассказали в региональном Минтрансе. Работы провели на Ивантеевском шоссе в Пушкино, улице Тихонравова в Королеве, Лихачевском шоссе в Химках, на подъезде к улице Пристанционной у ж/д станции Ступино, а также на Центральной улице в селе Лобаново, на подъезде к деревне Новоалександрово, на дорогах в деревне Малое Петровское, селе Петрово, деревне Родионовка и в деревне Хоругвино.

Ограждения помогают повысить безопасность на дорогах, их устанавливают в местах с повышенным риском ДТП. Специалисты регулярно обследуют их, чтобы вовремя провести ремонт. В ходе проверок также уделяют внимание состоянию тротуаров, автобусных остановок, знаков и светофоров.