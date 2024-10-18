Ограничительные столбы вдоль тротуара установили в поселке Зеленый Богородского округа

По просьбе местных жителей вдоль тротуара в поселке Зеленый Богородского городского округа установили ограничительные столбики. Помог в решении проблемы депутат Олег Волянский.

К депутату Совета депутатов Олегу Волянскому за помощью обратились жители поселка Зеленый Богородского округа. Они попросили народного избранника помочь в установке столбиков вдоль тротуара, чтобы ограничить парковку автотранспорта. Раньше машины мешали жителям добраться до своего подъезда. Особенно явной проблема становилась в зимнее время, когда на дорогах снег и лед.

Управление благоустройства администрации Богородского округа и муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» ограничительные столбики установили. Напомним, что нарушителям, решившим припарковаться на пешеходном тротуаре возле дома, грозит штраф и эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

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