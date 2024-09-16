Ограничения на работу мигрантов введут в Подмосковье в 2025 году

Запрет на привлечение мигрантов по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании начнет действовать в Подмосковье с 1 января. Этот и другие вопросы 16 сентября подняли на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

По словам зампреда правительства региона Наталии Масленкиной, за три года в Подмосковье увеличилось число жалоб в сфере торговли, связанных с иностранной рабочей силой.

«Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение в 15% на ее привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам», — сказала Масленкина.

Она также предложила ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование.

«Эта мера будет способствовать минимизации потенциальных конфликтов. При введении этих запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тысячи человек. Экономически это может быть восполнено за счет наших соотечественников, а также граждан из ЕАЭС», — добавила зампред правительства.

У иностранца должен быть специальный патент на работу в России. Ответственность за его отсутствие несет как сам мигрант, так и организация, в которой он трудоустроен.

«Патентщик, нарушающий запрет, штрафуется на 45-50 тысяч рублей, юридические лица — от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо приостанавливают деятельность на 14-90 суток», — рассказал коллегам руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Он пояснил, что только с июля по итогам рейдов к ответственности привлекли 153 иностранных гражданина, а 92 работодателя будут оштрафованы.

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