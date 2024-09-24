Ограничения на посещение лесов ввели в Павловском Посаде

С начала года в Павлово-Посадском округе зафиксировали 16 крупных пожаров, поэтому было принято решение ввести ограничения на посещение массивов. Они действуют во всех лесничествах, кварталах и выделах Московской области.

Пребывание граждан в лесах ограничили, запретили жечь костры и въезжать на транспорте. Дороги перекроют шлагбаумом.

Во время ограничения сотрудники лесной охраны, правоохранительные органы и МЧС усилят патрулирование. Контроль также будет вестись с помощью беспилотных авиационных систем, авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

Отметим, за нарушение ограничений предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, а также административная ответственность. На граждан могут наложить штраф до 60 тысяч рублей, на должностных лиц — до 110 тысяч и юридических лиц — до двух миллионов рублей.

Помимо этого, жители округа должны сообщить о пожаре по единому номеру 112 и принять посильные меры, чтобы его потушить. Также стоит уведомить об этом администрацию.

Обращения граждан принимают в диспетчерской службе лесного хозяйства Московской области по номерам телефонов: 8 (800) 100-94-00 или 8 (915) 245-89-66, а также можно написаться на электронную почту: clh.rds@mail.ru.

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