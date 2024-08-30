Ограничения на посещение лесов введут в Подмосковье до 9 сентября

Ограничения на посещение лесов и въезд транспорта введут в Подмосковье до 9 сентября. По прогнозам, до этой даты в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, ограничения введут на территории 13 лесничеств: в Шатурском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Виноградовском, Ступинском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Дмитровском и «Русский лес». Там будет запрещено разводить костры, а также въезжать на машине. Дороги перекроют шлагбаумами.

До 9 сентября в лесах будут активно проводить рейды с сотрудниками правоохранительных органов и МЧС. Следить за порядком также будут при помощи беспилотников, фотоловушек и видеокамер.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрены штрафы суммой до двух миллионов рублей.

Жителей призвали соблюдать правила безопасности и обращаться по номеру 122 при обнаружении возгорания.

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