Ограничение на посещение лесов введут в Подмосковье до 12 сентября

Ограничение на посещение лесов и въезд транспорта введут в Подмосковье с 6 по 12 сентября. Это связано с высоким классом пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, ограничения введут из-за установки четвертого класса пожарной опасности. В этот период в лесах запрещено разводить костры и въезжать туда на машине.

Во время действия ограничений сотрудники лесной охраны, правоохранители и МЧС усилят патрулирования. Выявить нарушителей также будут при помощи беспилотников, камер, фотоловушек и других систем.

Штраф за поджог в лесах Подмосковья достигает двух миллионов рублей.

Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности и обращаться по телефону 112 при обнаружении возгорания.

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