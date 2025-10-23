Ограничение движения по мосту через Яузу в Мытищах продлили до 2 ноября

В Мытищах на мосту через Яузу на трассе М-8 «Холмогоры» завершили устройство дорожного полотна, но продолжают восстанавливать пришовную зону. Окончить работы планируют до 2 ноября, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Участок по направлению в столицу доделают 26 октября, а в сторону Московской области — лишь к началу следующего месяца.

Водителей призывают отнестись к работам с пониманием и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

На мосту необходимо быть предельно внимательными, соблюдать ограничения по скорости и объезжать участок, пользуясь указателями.

Как альтернативу специалисты рекомендуют выбирать электропоезда Ярославского направления, это поможет сэкономить время в час-пик.