Ограничение движения грузовиков в центре Вереи продлили еще на 2 года

Ограничение на въезд грузовиков более восьми тонн в центр Вереи Наро-Фоминского округа продлили до 1 ноября 2027 года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья

Впервые запрет на два года ввели 1 ноября 2023 года. Меру приняли из-за загруженности центра города грузовым транспортом.

Проезд остается ограниченным на улицах 1-й Советской и Ленинской, а также на Ленинском проспекте и Дороховском шоссе.

В ведомстве напомнили, что в местах запрета работают системы фотовидеофиксации. Выезд фур на трассы М-1 «Беларусь» и А-108 доступен через улично-дорожную сеть.