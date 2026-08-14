Огородница из Пушкинского округа вырастила висячую бахчу

В садовом некоммерческом товариществе «Русаль» городского округа Пушкинский Ольга Коровайцева удивила необычным способом выращивания бахчи. Вместо того чтобы лежать на земле, дыни и арбузы висят в воздухе, словно огромные лампочки.

Плети растений вьются под самую крышу теплицы, а тяжелые плоды хозяйка подвязала в сетки, чтобы они не оборвались раньше времени. Среди почти двух десятков дынь и арбузов есть один крепыш почти на пять килограмм.

Огородница говорит, что повезло с погодой, но дело не только в этом. В прошлом году арбузы росли бок о бок с огурцами, и результат был не самый лучший. А в этот раз она поселила их с томатами, и соседство пришлось растениям по душе. Листья сочные, яркие, плоды наливаются быстро и тяжелеют на глазах.

До полной спелости осталось ждать пару недель. Тогда Ольга снимет первый урожай и устроит дегустацию для своих близких.