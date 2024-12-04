Огни на новогодней елке зажгли в городском парке в Чехове

В Чехове открыли сезон новогодних мероприятий в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В городском парке зажгли огни на главной елке.

Для гостей и жителей округа подготовили развлекательную программу, в том числе зажжение огней на главной елке.

«Сегодня у нас традиционный день, когда в парках Московской области уже на протяжении многих лет зажигается парковая иллюминация и новогодняя елочка. Мы от этой традиции не отступаем, поэтому ждем гостей и жителей нашего города на театрализованную программу. В рамках этой программы мы зажжем нашу елочку», — сказала худрук дирекции парков культуры и отдыха в Чехове Майя Полякова.

В городском парке также открылась резиденция и почта Деда Мороза. Каждый ребенок может пообщаться с главным волшебником и отправить желание в вотчину — в Великий Устюг.

«Мы готовы к зимнему сезону, мы ждем только снежной погоды, после чего начнет работать лыжня. Новая горка в этом году у нас появилась в парке Дубки в селе Троицкое. Ждем всех желающих. Также пройдут традиционные программы по выходным и ряд общеобластных более крупных мероприятий. За афишами можно следить в наших соцсетях», — добавила Майя Полякова.