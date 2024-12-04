Огни на новогодней елке зажгли в городском парке в Чехове
В Чехове открыли сезон новогодних мероприятий в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В городском парке зажгли огни на главной елке.
Для гостей и жителей округа подготовили развлекательную программу, в том числе зажжение огней на главной елке.
«Сегодня у нас традиционный день, когда в парках Московской области уже на протяжении многих лет зажигается парковая иллюминация и новогодняя елочка. Мы от этой традиции не отступаем, поэтому ждем гостей и жителей нашего города на театрализованную программу. В рамках этой программы мы зажжем нашу елочку», — сказала худрук дирекции парков культуры и отдыха в Чехове Майя Полякова.
В городском парке также открылась резиденция и почта Деда Мороза. Каждый ребенок может пообщаться с главным волшебником и отправить желание в вотчину — в Великий Устюг.
«Мы готовы к зимнему сезону, мы ждем только снежной погоды, после чего начнет работать лыжня. Новая горка в этом году у нас появилась в парке Дубки в селе Троицкое. Ждем всех желающих. Также пройдут традиционные программы по выходным и ряд общеобластных более крупных мероприятий. За афишами можно следить в наших соцсетях», — добавила Майя Полякова.
Подготовка к Новому году началась осенью. Установка елок, украшений и иллюминаций велась усиленно, чтобы успеть к началу зимы.
«У нас в городском округе есть елки разной величины — от семи до 17 метров. У нас главная елка на Советской площади — 17-метров. Для нее нужна вышка для работы на высоте, поэтому люди уже профессионалы в этом деле», — сказал начальник отдела благоустройства малых архитектурных форм Александр Абатин.
В новогоднюю ночь на Советской площади пройдет программа. Праздничный марафон начнется в 18:00 и продлится до двух ночи.
«Начнем мы его с выступления наших земляков. Мы уже несколько лет подряд проводим конкурс „Спой в новогоднюю ночь“. На катке, который находится на Советской площади, пройдет массовое, театрализованное, костюмированное катание. Также все жители города, которые придут в этот вечер в костюмах, смогут покататься на катке совершенно бесплатно», — сказала директор Дворца культуры «Дружба» Валентина Губанова.
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