Огни на главной новогодней елке зажгли в Котельниках
До Нового года еще почти целый месяц, но в Подмосковье уже воцарилась атмосфера праздника. Сотни детей и их родителей собрались у дома культуры «Белая дача» в Котельниках, чтобы по традиции вместе со сказочными героями зажечь новогоднюю елку.
Как и полагается, детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные герои вместе с гостями праздника водили хороводы вокруг елки, играли в игры, танцевали.
В этом году в каждом микрорайоне города — свой главный символ Нового года. «Для жителей Котельников мы хотим создать праздничное настроение. Поэтому в каждом микрорайоне на центральных площадях у нас установлены елки. Вот здесь елка украшена подарками. Я думаю, это очень символично», — рассказал заместитель главы городского округа Николай Оленев.
Вместе с елкой в Котельниках зажглись тысячи гирлянд. Появились световые конструкции в виде сказочных деревьев и аркад. В течение всей зимы жителей ждет множество мероприятий, как развлекательных, так и спортивных.