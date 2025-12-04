Огни на главной новогодней елке зажгли в Котельниках

До Нового года еще почти целый месяц, но в Подмосковье уже воцарилась атмосфера праздника. Сотни детей и их родителей собрались у дома культуры «Белая дача» в Котельниках, чтобы по традиции вместе со сказочными героями зажечь новогоднюю елку.

Как и полагается, детвору развлекали Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные герои вместе с гостями праздника водили хороводы вокруг елки, играли в игры, танцевали.

В этом году в каждом микрорайоне города — свой главный символ Нового года. «Для жителей Котельников мы хотим создать праздничное настроение. Поэтому в каждом микрорайоне на центральных площадях у нас установлены елки. Вот здесь елка украшена подарками. Я думаю, это очень символично», — рассказал заместитель главы городского округа Николай Оленев.