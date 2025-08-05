Огневая подготовка контрактников. Как центр «Витязь» в Балашихе обучает работе со стрелковым оружием

В центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе проходят огневую подготовку военнослужащие по контракту. Здесь они осваивают основы работы с различными образцами стрелкового оружия. Обучение проходит достаточно быстро — для уверенного обращения с оружием зачастую достаточно всего нескольких занятий.

В арсенале центра представлено множество моделей — от проверенного временем автомата АК-74 до более современной версии АК-12. Каждое из этих оружий имеет свои особенности.

«Перед вами сейчас АК-12. Отличается, в первую очередь, визуально. Появились планки для крепления различного дополнительного оборудования, улучшена эргономика приклада», — подчеркнул инструктор с позывным Депутат.

По его словам, улучшили и систему прицеливания. Так, вместо стандартной мушки используется диоптрический прицел. Это ускоряет процесс прицеливания и повышает эффективность военнослужащего в баю.