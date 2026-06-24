«Огненную картину войны» в память о защитниках Отечества зажгли в Чехове

В День памяти и скорби Чехов присоединился к всероссийской патриотической акции «Огненные картины войны», организованной при поддержке партии «Единая Россия». На площади у Дворца культуры «Дружба» члены и сторонники партии, активисты «Молодой гвардии», движения «Волонтеры Победы», депутаты, участники СВО, представители духовенства и жители округа создали масштабную огненную композицию из 10 тысяч свечей.

Участники акции выложили картину, посвященную Стремиловскому рубежу обороны, который в битве за Москву остановил натиск фашистов. Эта страница навсегда вошла в историю Подмосковья и Лопасненского края.

В этом году к памятным мероприятиям в Подмосковье присоединились более 200 молодогвардейцев. Многие из них помогали в подготовке площадок, выкладывали композиции из свечей и участвовали в организации акции.

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» ежегодно объединяют тысячи жителей Подмосковья разных возрастов. Для многих участие в них становится личной возможностью выразить благодарность поколению победителей и почтить память погибших.

«Мы бесконечно гордимся тем, что мы — потомки героев. Героев-победителей. Уже в наше время герои — участники специальной военной операции — продолжают подвиги своих дедов. А мы здесь в тылу помогаем им, чтобы добить ту нечисть, которая поднимает свою голову», — подчеркнул глава Чехова Михаил Собакин.

Участники акции присоединились к общероссийской минуте молчания.