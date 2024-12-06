Сотрудники МЧС спасли двух кошек во время пожара в Богородском округе

Двух кошек спасли сотрудники «Мособлпожспаса» при тушении пожара в селе Кудиново. Животных привели в чувство с помощью дыхательного аппарата.

Возгорание произошло в котельной производственно-складского помещения организации, которая занималась реставрацией автомобильных шин. Сотрудники предприятия смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

На место ЧП были направлены работники трех пожарно-спасательных частей Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» и сотрудники федерального ведомства. Сформировав два звена газодымозащитной службы, специалисты провели разведку, произвели боевое развертывание и приступили к ликвидации пожара.

В ходе тушения пожарные обнаружили двух животных. Кошек вынесли на свежий воздух и с помощью дыхательного аппарата спасли им жизнь. Благодаря профессиональным и оперативным действиям участников тушения, пожар был ликвидирован в течение часа. Огню не позволили приблизиться к складу, где хранилось большое количество автомобильных покрышек. Пострадавших нет.