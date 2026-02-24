Огнеборцы провели мероприятие в честь Дня защитника Отечества

В понедельник, 23 февраля, сотрудники пожарно-спасательной службы и спасатели поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы приняли участие в акции «Разрешите поздравить!». Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества и состоялось в Можайском муниципальном округе.

В парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера» для посетителей всех возрастов были организованы конкурсы, подвижные игры и соревнования по армрестлингу. Гости могли посетить выставку оружия, поучаствовать в мастер-классах и игровых программах.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Роман Протасевич рассказал, что на интерактивных площадках можно было увидеть пожарно-спасательную технику и оборудование. «Любой посетитель мог заглянуть в отсек спецтехники, увидеть, как работает аварийно-спасательное оборудование, и посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля», — отметил он.

Спасатели показывали, как правильно оказывать первую помощь при кровотечениях, накладывать повязки и жгуты. Также специалисты представили современные беспилотные летательные аппараты, которые с недавнего времени находятся у них в оснащении. Эти устройства предназначены для эффективного мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.