Огнеборцы Подмосковья получили благодарность за тушение бани в Сергиевом Посаде

Работники пожарно-спасательной части № 252 «Мособлпожспаса» получили благодарственное письмо от жителя Сергиево-Посадского округа за оперативное тушение пожара в бане. Деревянная постройка загорелась на дачном участке.

Звонок поступил от хозяина в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Пожарные оперативно выехали на указанный адрес.

Прибыв на место и оценив обстановку, работники выяснили, что на втором этаже бани возникло возгорание и задымление в мансарде.

«Специалисты произвели боевое развертывание отделения на автоцистерне и при помощи двух стволов приступили к тушению пламени», — рассказал заместитель начальника ПСЧ-252 Андрей Мальков.

С минимальным ущербом пожар полностью ликвидировали. Благодаря профессиональным и оперативным действиям работников огонь не добрался до рядом стоящего гаража и частного дома. Никто не пострадал.

В письме житель сердечно поблагодарил специалистов за оказанную помощь.