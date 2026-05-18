Офтальмологическое отделение больницы в Истре получило новый оптический биометр

В офтальмологическом отделении Истринской клинической больницы начали использовать новый оптический биометр Topcon Aladdin последнего поколения. Современное оборудование поступило в медучреждение по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Устройство применяют для обследования пациентов с катарактой, а также диагностики нарушений зрения и заболеваний роговицы.

«Мы получили высокоточный биометр Aladdin итальянской сборки. Данный прибор необходим для расчета искусственного хрусталика и интраокулярных линз. Особенно, когда речь идет про современные, премиальные модели — здесь необходимо придерживаться высокоточной диагностики, и данный прибор нам помогает в этом», — рассказал заведующий отделением, врач-офтальмолог Давид Аракелян.

Новый биометр совмещает функции сразу нескольких диагностических систем, что дает возможность проводить комплексное исследование в рамках одной процедуры. Внедрение аппарата поможет свести к минимуму вероятность расхождений между ожидаемым и итоговым эффектом после операции, а также избежать возможных рефракционных ошибок.

Офтальмологическое отделение больницы полностью обеспечено необходимыми расходными материалами и современными искусственными хрусталиками. Операции по их замене проводят пациентам бесплатно по полису ОМС при наличии направления от лечащего врача.