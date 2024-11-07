Офтальмолог из Балашихи вошел в топ-3 на народном голосовании Подмосковья

Александр Серпутько вошел в топ-3 врачей Московской области. Такую высокую оценку он получил от пациентов в народном рейтинге, который проходил с прошлого ноября.

В Балашихинской больнице врач работает с 2016 года. За всю свою карьеру он провел более двух тысяч сложных операций и спас зрение многим жителям области. Специализируется на хирургическом лечении катаракты, глаукомы и других заболеваний.

«Я хочу вывести офтальмологическое отделение Балашихинской больницы на новый уровень. Для этого я буду прикладывать все свои усилия и делиться опытом с молодыми специалистами», — сказал врач-офтальмохирург Александр Серпутько.

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