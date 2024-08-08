Офтальмолог НИКИ детства Редько рассказала, почему детям нужно носить очки

Нередки случаи, когда врач назначает ребенку очки, а юный пациент упорно отказывается их носить. Офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько рассказала, почему нельзя позволять детям надевать их время от времени.

По ее словам, зрение у ребенка формируется после рождения и поэтому важно изначально задать четкое изображение на сетчатке глаза, чтобы правильно сформировался зрительный анализатор на всю оставшуюся жизнь. Для этого иногда необходимы очки.

«Если в период привыкания снимать очки, то это лишь увеличит время на адаптацию. Отвлекайте ребенка, увлекайте играми, чтобы он забыл про них. Важно правильно подобрать изделие. Оправа должна быть по размеру, не меньше, чтобы малыш не смотрел поверх линз», — рассказала Редько.

Она добавила, что отказ от ношения очков может привести к тому, что мышца внутри глаза будет сильно напрягаться. А это усталость, постоянное желание потереть глаза, возникновение головных болей, заключила врач.

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