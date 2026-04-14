Офтальмолог НИКИ детства напомнила о вреде гаджетов для зрения ребенка

Гаджеты стали важным инструментов, который всегда находится под рукой. Однако частое их использование может привести к «синдрому сухого глаза» или ложной близорукости. О том, как сохранить зрение ребенка, рассказала офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

Один из неприятных симптомов, которые могут появиться из-за частого использования гаджетов — ощущение песка в глазах. Из-за постоянного напряжения мышц временно снижается острота зрения при взгляде вдаль.

Офтальмолог напомнил, что при использовании техники важно держать экран на расстоянии не менее 30-40 сантиметров.

«Длительная фиксация взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению мышц, сухости глаз и риску развития близорукости. Освещение также играет важную роль. Резкий контраст между ярким экраном и темной комнатой заставляет глаза работать с повышенной нагрузкой, вызывая резь, покраснение и головную боль», — сказала Оксана Редько.

Детям до двух лет не следует давать гаджеты, а от трех до пяти допустимое использование составляет 15 минут в день. Школьникам можно давать технику на два часа с обязательными перерывами.

«Соблюдайте правило „20-20-20“: через каждые 20 минут работы перед экраном необходимо делать перерыв на 20 секунд и смотреть на любой предмет, находящийся на расстоянии около шести метров», — добавила специалист.

Внимание ребенка следует направить в полезное русло: на настольные игры, прогулки, чтение, спорт и хобби.