Офтальмолог Дубненской больницы дал рекомендации по сохранению здоровья глаз

Современная жизнь с ее неизменными спутниками — смартфонами и компьютерами, а также стрессом и неправильными привычками — оказывают серьезное влияние на здоровье глаз. Заведующая офтальмологическим отделением Дубненской больницы Жанна Дебольская поделилась рекомендациями, как сохранить хорошее зрение.

Долгая фокусировка на близком расстоянии приводит к перенапряжению глазных мышц. Это способно стать причиной усталости и снижения остроты зрения.

Офтальмолог уточнили, что минимизировать негативное воздействие гаджетов могут простые правила: каждые 20 минут следует отрывать взгляд от экрана и смотреть не объект вдали в течение 20 секунд. Кроме того, устройства должны находиться на расстоянии 30-50 сантиметров от глаз.

«При осмотре глазного дна офтальмолог может заподозрить такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, патологии щитовидной железы и неврологические проблемы. Именно поэтому так важны регулярные профилактические визиты, особенно после 40 лет — они позволяют выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, не дожидаясь появления тревожных симптомов», — пояснила Жанна Дебольская.

Значительное влияние на здоровье глаз оказывает образ жизни. Сохранить зрение помогают сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от употребления спиртного и курения, а также максимальное исключение стрессовых ситуаций.