Оформление выплаты на соцтакси для бойцов СВО перевели в онлайн в Подмосковье

Участники СВО и их родственники могут получить выплату на социальное такси в Подмосковье. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, размер ежегодной выплаты составляет 24 тысячи рублей. Она предназначена для участников СВО со второй или третьей степенью инвалидности, полученной в ходе боевых действий.
Претендовать на поддержку также могут дети-инвалиды, чьи родители участвовали или погибли в ходе спецоперации. Обязательное условие — наличие места жительства в Подмосковье и российское гражданство.
Подать заявку на получение выплаты можно по ссылке.
