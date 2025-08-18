Оформление выплаты на соцтакси для бойцов СВО перевели в онлайн в Подмосковье

Участники СВО и их родственники могут получить выплату на социальное такси в Подмосковье. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, размер ежегодной выплаты составляет 24 тысячи рублей. Она предназначена для участников СВО со второй или третьей степенью инвалидности, полученной в ходе боевых действий.

Претендовать на поддержку также могут дети-инвалиды, чьи родители участвовали или погибли в ходе спецоперации. Обязательное условие — наличие места жительства в Подмосковье и российское гражданство.

Подать заявку на получение выплаты можно по ссылке.