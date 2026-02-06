Оформление выплаты на ребенка‑инвалида упростили в Подмосковье

В Подмосковье оформить ежегодную выплату на покупку питания и одежды ребенку-инвалиду можно онлайн. Недавно сервис обновили, чтобы жителям было удобнее им пользоваться.

В услугу внедрили возможность получения электронного согласия второго родителя и ребенка, достигшего совершеннолетия, на обработку персональных сведений.

«Уведомление с запросом согласия приходит им прямо в личный кабинет на региональном портале. Благодаря нововведению не нужно вручную заполнять и сканировать документы: все оформляется онлайн, в комфортном режиме», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Жителям региона, которые воспитывают детей-инвалидов, положена ежегодная выплата в размере 13020 рублей.

Ее предоставляют при условии, если ребенок учится в государственном или муниципальном образовательном учреждении, а семейный доход ниже полуторакратной суммы прожиточного минимума в области.

Заявку можно подать на сайте государственных услуг в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Ответ приходит в течение семи рабочих дней.