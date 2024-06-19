Оформление выплат при осложнении после прививок упростили в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, если заявление подают родственники пациента, потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.

Напомним, жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере десяти тысяч рублей. Гражданам, ставшим инвалидами из-за осложнений, положены ежемесячные компенсации в размере 1,6 тысячи рублей. Помимо этого, в случае смерти пациента из-за осложнений, один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация помогла снизить количество преступлений в регионе.

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