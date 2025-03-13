Оформление выплат 300 тысяч рублей для многодетных перевели в цифру в Подмосковье

Новая электронная услуга для многодетных семей появилась на региональном портале. Теперь жители могут онлайн оформить выплату 300 тысяч рублей.

Получить поддержку могут семь, где родился третий и последующий ребенок, напомнили в региональном Мингосуправления.

«Подмосковные семьи могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки на региональном портале госуслуг. В частности, теперь на портале появилась новая услуга для семей при рождении третьего или последующего ребенка. Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе«Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Она доступна родителям с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и не достигли возраста 36 лет. Подать заявление необходимо в течение полугода после рождения ребенка.