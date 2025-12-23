Оформление участков для строительства дорог перевели в цифру в Подмосковье

Оформление земли для строительства дорог и других объектов транспортной инфраструктуры перевели в цифровой режим. Подать заявку можно на сайте государственных услуг.

Сервис позволяет быстро и удобно оформить документы.

«Перевод процесса предоставления земельных участков для строительства дорог полностью в электронный вид позволил сократить срок оказания услуги с 22 до 15 рабочих дней. Благодаря этому государственные учреждения и казенные предприятия Подмосковья могут оперативно оформлять необходимую документацию и быстрее приступать к строительству», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис разместили в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Юридические лица имеют возможность получить в постоянное пользование для строительства объектов транспортной инфраструктуры земельный участок.

Услуга бесплатная. Для подачи заявки достаточно авторизоваться на сайте государственных услуг и заполнить специальную форму.