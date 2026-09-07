Оформление субсидий для предпринимателей упростили в Подмосковье

Региональный портал госуслуг Московской области внедрил обновленный механизм оформления субсидий для малого и среднего бизнеса на лизинг или модернизацию оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Процедура подачи заявки стала прозрачнее благодаря интеграции интеллектуальных сервисов.

«Теперь они автоматически рассчитывают сумму налоговых отчислений, которую нужно будет достигнуть по соглашению, и показывают баллы по каждой категории — например, за городской округ, дату присвоения ОГРН. Это избавляет от ручных расчетов и помогает заранее оценить свои обязательства», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться мерами поддержки могут предприниматели, состоящие в реестре субъектов МСП и осуществляющие деятельность на территории Подмосковья.

Для получения компенсации необходимо выбрать услугу «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП». Весь процесс согласования проходит дистанционно: статус обращения и итоговое решение отображаются в личном кабинете пользователя