Оформление субсидий для предпринимателей упростили в Одинцовском округе

Предпринимателям из Одинцова стало удобнее оформлять субсидии на лизинг и модернизацию оборудования. Обновленная услуга на региональном портале Госуслуг автоматически рассчитывает необходимые налоговые показатели и помогает заранее оценить шансы на получение поддержки.

Теперь при заполнении заявления сервис самостоятельно показывает количество баллов по отдельным критериям. В их числе — муниципалитет, где работает компания, и дата присвоения ОГРН. Раньше эти показатели предпринимателям приходилось рассчитывать самостоятельно.

Получить финансовую поддержку могут представители малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр субъектов МСП, зарегистрированы и работают в Московской области. Средства направляются на возмещение затрат, связанных с лизингом или обновлением оборудования.

Заявление подается через услугу «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП». После отправки документов предприниматель может отслеживать рассмотрение заявки и получить результат в личном кабинете на региональном портале.