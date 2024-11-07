Оформление субсидий для бизнеса упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

Оформление субсидий для бизнеса упростили на подмосковных «Госуслугах». Сервис предпроверки будет автоматически выявлять ранее поданную заявку.

Как рассказала глава Мингсоуправления Подмосковья Надежда Куртяник, онлайн-сервис сможет закрывать возможность подачи новой заявки, если предыдущая еще находится на рассмотрении ведомства.

«Таким образом, если заявление уже было подано, но ответ от ведомства пока не поступил, то необходимо будет дождаться его обработки и только после этого снова заполнять онлайн-форму. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — подчеркнула она.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей». Чтобы ей воспользоваться, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой округ и указать цель обращения.