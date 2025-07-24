Оформление стелы на въезде в город обновили в Дубне

Установленный на Дмитровском шоссе памятник обновили ко Дню города. Стелу впервые украсили специальными цветочницами — антивандальными «балконами», куда высадили более сотни петуний.

Для оформления специально подобрали ампельные и кустовые растения разных оттенков. Особенно выигрышно смотрятся в подвесных цветочницах сорта «Капри», «Арлекин» и «Вельвет».

Также выполнили косметический ремонт постамента — покрасили металлические фигурные элементы ограждения и привели в порядок ступени.

«Первое, что видят жители и гости Дубны при въезде в город — нашу стелу. Считаю, это площадка должна быть в образцовом порядке», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Лаконичная конструкция из металлических стрел, направленных вперед и вверх, символизирует движение, развитие и успех. Стела очень популярна у жителей и гостей Дубны. Великолепный вид на канал имени Москвы и удобная парковка делают это место востребованным для фотосессий.